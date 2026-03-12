Серийный маньяк вышел на свободу и стал знаменитым блогером в Румынии

В Румынии осужденный почти на 100 лет маньяк вышел на свободу и стал известным блогером. Об этом сообщило издание Need To Know .

В 1997 году Мариуса Чампара приговорили к 99 годам лишения свободы за серию расправ. Убийца осиротел в 12 лет, с 1994 по 1997 год он совершил серию жестоких ограблений, а для шести пострадавших встреча с подростком оказалась роковой.

Одну из жертв Чампар обезглавил, другую убил в новогоднюю ночь. В 1997 году его поймали и осудили, но в 2020-м выпустили за хорошее поведение. Маньяк начал строить карьеру блогера и добился успеха — он рассказывал о своей преступной жизни и адаптации в обществе после тюрьмы.

Однажды Чампар прокомментировал расправу над 13-летней школьницей, которую, предположительно, совершил 15-летний подросток и его приятели. Убийца предположил, что следующей жертвой может стать мать девочки. Жители Румынии предположили, что такие высказывания способны повредить следствию.

Ранее пожизненно осужденный Александр Пичушкин, он же битцевский маньяк, потребовал перевести его поближе к столице.