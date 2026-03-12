Битцевский маньяк потребовал перевести его поближе к столице

Пожизненно осужденный Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, подал кассационную жалобу на отказ перевести его из колонии «Полярная сова» в учреждение ближе к Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кассационная жалоба поступила в суд в конце февраля. Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал Пичушкину в иске, где он просил перевести его в колонию, расположенную ближе к столице, так как до задержания жил в Москве, а здесь до сих пор живет его мать.

Также осужденный требовал взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания», указав, что из-за сложных климатических условий в ЯНАО у него обострилось заболевание системы кровообращения.

Колония «Полярная сова» находится в поселке Харп за полярным кругом. Пичушкин был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году за убийство 49 человек. Следствие также подозревало его в еще 11 убийствах.