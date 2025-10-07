Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенных виновниках спецоперации обернулись дипломатическим скандалом между Польшей и Германией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров [Матеуш Моравецкий] предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — говорится в материале.

Отношения между Варшавой и Берлином уже напряжены из-за спора по поводу безопасности границы. Виной тому миграционный кризис, спровоцированный немецким правительством.

Кроме того, польское руководство разочаровалось отношением ФРГ к России, причем не только при Меркель, но и при ее преемнике Олафе Шольце. Варшава расценила его как наивное и самодовольное.

До этого Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что в июне 2021 года страны Балтии и Польша не поддержали ее предложение по созданию нового формата переговоров ЕС с Россией. Тогда, когда президент РФ Владимир Путин перестал воспринимать всерьез Минские соглашения.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкну назвал обвинения Меркель наглыми и неверными, отреагировав на ее откровения венгерскому изданию относительно роли Прибалтики в начале спецоперации.