Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало спецоперации на Украине, обидело главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну. Об этом сообщила газета Postimees .

«Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — подчеркнул Цахкна.

В беседе с венгерским изданием Меркель подчеркнула, что Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку урегулировать украинский кризис: они были против инициативы о новом формате диалога между Россией и ЕС. По ее словам, этот ход косвенно спровоцировал начало боевых действий.