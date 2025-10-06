В Эстонии обиделись на слова Меркель о роли Прибалтики в начале СВО
Глава МИД Эстонии Цахкна счел обвинения Меркель в адрес Прибалтики наглостью
Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало спецоперации на Украине, обидело главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну. Об этом сообщила газета Postimees.
«Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — подчеркнул Цахкна.
В беседе с венгерским изданием Меркель подчеркнула, что Польша, Латвия, Литва и Эстония саботировали попытку урегулировать украинский кризис: они были против инициативы о новом формате диалога между Россией и ЕС. По ее словам, этот ход косвенно спровоцировал начало боевых действий.