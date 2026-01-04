Операция США в Венесуэле не только разочаровала, но и стала серьезным сигналом для Украины. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

Как заявили авторы статьи, некоторые американские консерваторы уже задаются вопросом, зачем быстро прекращать украинский конфликт, если он ослабляет Россию. Но не стоит так узко мыслить, забывая про президента США Дональда Трампа, всегда рассчитывающего затраты и выгоды от власти. Тем более, что ему нравится видеть себя президентом мира, а не просто сконцентрироваться на американском континенте.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», — заявил боец ВСУ из Харькова.

По данным издания, среди украинцев ходят слухи, что после вторжения в Венесуэлу Трамп может предложить России значительные уступки в конфликте. США получат свободу действий в Боливарианской Республике, а Россия — на Украине.

Ранее политолог из Университета Оттавы Иван Качановский предположил, что следующей целью Трампа после президента Венесуэлы Николаса Мадуро может стать Зеленский.