Такие люди, как американский бизнесмен Илон Маск, могут позволить себе демонстрировать настоящую демократию. Это новое явление в социально-политической психологии, рассказал 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Маск положительно оценил идею конгресса США лишить украинские неправительственные организации американского финансирования. НКО также следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций, считает миллиардер.

«Чем интересен Запад? Это тем, что там можно свободно мыслить особенно богатым людям, которые могут себе это позволить, которые формально защищены собственными доходами, возможностью хорошей юридической помощи, если какие-то проблемы начнутся. В данном случае говорим об Илоне Маске, например. И они, естественно, позволяют себе демонстрировать своим поведением настоящую демократию», — отметил Маркелов.

Мировое сумасшествие вокруг Украины охватило все страны не без участия политиков. Своим поведением Маск пытается показать, что западный мир неоднороден и никакого всеобщего сумасшествия вокруг Украины нет.