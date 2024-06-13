«Серьезная штука, будет борьба». Почему Маск призвал признать украинские НКО террористами
Политолог Маркелов: Маск пытается показать, что сумасшествия вокруг Украины нет
Такие люди, как американский бизнесмен Илон Маск, могут позволить себе демонстрировать настоящую демократию. Это новое явление в социально-политической психологии, рассказал 360.ru политический советник Сергей Маркелов.
Маск положительно оценил идею конгресса США лишить украинские неправительственные организации американского финансирования. НКО также следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций, считает миллиардер.
«Чем интересен Запад? Это тем, что там можно свободно мыслить особенно богатым людям, которые могут себе это позволить, которые формально защищены собственными доходами, возможностью хорошей юридической помощи, если какие-то проблемы начнутся. В данном случае говорим об Илоне Маске, например. И они, естественно, позволяют себе демонстрировать своим поведением настоящую демократию», — отметил Маркелов.
Мировое сумасшествие вокруг Украины охватило все страны не без участия политиков. Своим поведением Маск пытается показать, что западный мир неоднороден и никакого всеобщего сумасшествия вокруг Украины нет.
Человек просто физически может себе позволить делать оппозиционные контрдействия, где может показывать свою точку зрения на всеобщее сумасшествие вокруг украинского конфликта. И это, я считаю, здорово.
Сергей Маркелов
политический советник
Запад демонстрирует полярность мнений. Маск своим предложением внести украинские НКО в список террористических организаций какого-то особого хода не даст, но он показал новое социально-политическое явление.
«Все не просто так. Они все будут говорить: „Да не, ну какие списки? Опять этот сумасшедший южноафриканский парень с американским паспортом придумал какую-то очередную чушь“. А на самом деле — нет, это серьезная штука и будет борьба. <…> Поэтому это хорошее, серьезное, интересное, новое в социологии, социально-политической психологии явление, которое запустилось среди „масковского“ кейса», — заключил политолог.
Своим предложением Маск отреагировал на публикацию на Украине перечня американских организаций и лиц, которые выступают против оказания помощи стране. В список, помимо самого Маска, вошли экс-президент США Дональд Трамп, журналист Такер Карлсон и несколько членов конгресса.