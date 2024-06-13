Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

Предприниматель Илон Маск положительно оценил предложение конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х .

«Это хороший первый шаг. Их (украинские НКО — прим. ред.) следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — подчеркнул он.

Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию на Украине перечня американских лиц и организаций, выступающих против оказания помощи этой стране. В него, помимо самого Маска, вошли лидер республиканцев Дональд Трамп, журналист Такер Крлсон, несколько членов конгресса — всего 76 организаций и 391 физическое лицо.

С идеей запретить выделять средства организациям, «очерняющим американских консерваторов <…> за несогласие с украинским курсом президента США Джо Байдена», выступил конгрессмен Эндрю Клайд.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что США готовят смену власти на Украине, и Зеленскому пора «паковать чемоданы».