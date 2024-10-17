Сережки в ухе и нелюбовь к кебабу. Пашинян объяснил эмиграцию из Армении в Европу

Правительство Армении до сих пор не изучило главную проблему страны — эмиграцию. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр республики Никол Пашинян. Его процитировало агентство « Sputnik Армения ».

Обсуждая проект о демографической стратегии страны, он сказал, что встречал в разных европейских странах бывших жителей республики. Некоторые из них работают официантами в местных ресторанах и гостиницах.

«Возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом. Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб», — сказал премьер.

Одной из проблем демографии он назвал опасения, связанные со службой в армии. Также, по его словам, люди не видят возможностей для трудоустройства и достойной оплаты труда.