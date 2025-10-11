Пашинян снял грустное видео с самим собой под песню Земфиры о любви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял себя на видео под песню певицы Земфиры*. Ролик появился в Telegram-канале политика.

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — написал он под видео.

Запись была сделана в рабочем кабинете Пашиняна. На ней он сидел в кресле за письменным столом, на котором стояли несколько телефонов. На кадрах политик смотрел перед собой, а на фоне играла песня «Прости меня, моя любовь». В какой-то момент он перевел взгляд на камеру.

Пользователи Сети предположили, что Пашинян показал свои переживания по поводу сложной политической ситуации. Некоторые комментаторы выдвинули версию, что армянский премьер намекнул на усталость от работы.

В мае премьер-министр Армении вступил в острый конфликт с церковью. Во время одного из заявлений он пригласил к себе Католикоса Гарегина II, чтобы доказать ему, что не делал обрезание.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.