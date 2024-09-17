Сербского дзюдоиста отстранили от соревнований из-за религиозного жеста

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила от соревнований серба Неманья Майдова, потому что он покрестился во время летних Олимпийских игр в Париже. Об этом спортсмен написал в Instagram*.

Майдов отметил, что не сможет участвовать в состязаниях пять месяцев. Такое наказание последовало после «нарушения религиозных кодексов». Решение о дисквалификации прислали еще 15 дней назад.

«Мне запретили участвовать во всех турнирах, сборах, тренировках. Правда, в своей речи в защиту я не хотел извиняться за крещение», — написал он.

Спортсмен не знал, что за такое могут наказать. По его мнению, это неправильно. В публикации Майдов поблагодарил бога за все, что у него есть.

Другие сербы откликнулись на пост спортсмена и поддержали его. Среди них оказался 24-кратный победитель турниров Большого шлема по теннису и олимпийский чемпион Новак Джокович и сербский и российский актер Милош Бикович.

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал официальный постер закрытия Олимпийских игр в Париже «иконой дьявола». На плакате изобразили падающую вниз головой на планету Земля светящуюся мужскую фигуру.

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