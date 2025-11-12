Сербию заставят предать Москву? Вучичу предложили шокирующий выбор

Военкор Коц предложил Вучичу надеть трусы или снять крестик после слов о России

Российский военкор Александр Коц резко высказался в адрес президента Сербии Александра Вучича. По мнению журналиста, Белград не сможет одновременно стремиться в Евросоюз и при этом изображать дружбу с Москвой.

Коц напомнил, что Вучич в последние недели активно делает громкие заявления. Недавно сербский лидер пообещал увеличить продажи боеприпасов европейским странам, заявив, что его не интересует, как они будут использоваться, даже если часть уйдет Украине.

Это заявление, как обратил внимание военкор, совпало по времени с введением Европой новых нефтяных санкций, лишивших Сербию дешевых поставок из России.

Вскоре Вучич выступил с новым комментарием: заявил, что Европа якобы готовится к войне с Россией, а Сербия оказалась «между молотом и наковальней».

Глава Сербии подчеркнул, что страна «вооружается с умом» и должна «вкладывать большие средства, чтобы защитить себя и свою свободу».

Коц отреагировал на эти слова саркастически — поинтересовался, «молот или наковальня собираются покуситься на сербскую свободу».