Сербию поставили перед серьезным выбором по нефти из России

Позиция США по санкциям против России поставило Сербию перед выбором: забрать контроль над единственным в стране НПЗ у России или остаться без сырой нефти. Об этом написал Bloomberg .

«В ближайшие дни нам, возможно, придется принять некоторые из самых трудных решений в нашей истории, стоит ли нам брать на себя управление компанией и выплачивать компенсацию российским владельцам», — заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

США отклонили просьбу о временном смягчении санкций в отношении владельцев НПЗ, поэтому правительство соберется в воскресенье, чтобы обсудить с главами крупнейших корпораций дальнейшие действия.

Покупка компании-владельца НПЗ без согласия «Газпрома» приведет к сдвигу в отношениях с Россией, в противном случае НПЗ останется без нефти из-за санкций США. В геополитической войне высокую цену придется платить Сербии, отметила Джедович-Ханданович.

Ранее президента Сербии обвинили в том, что он пытается усидеть на двух стульях — стремится в Евросоюз и не хочет разрывать дружбу с Москвой. Заявление о продаже боеприпасов в Европу от Вучича прозвучало в период введения нефтяных санкций против России.