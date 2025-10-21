Сербия попала в тяжелое положение после решения ЕС по газу из России

Президент Сербии Александр Вучич не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как у России. Трансляцию его выступления вело агентство Tanjug .

«Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор — соединительный газопровод», — заявил лидер страны.

По словам Вучича, даже если строительство удастся, то предстоит понять, как в дальнейшем можно будет возместить стоимость на 30-40% больше.

Сейчас Сербия расходует в год 2,7 миллиарда кубических метров газа, но в будущем ей понадобятся не меньше трех миллиардов. При этом Вучич призвал граждан не волноваться, пообещав и дальше обсуждать с властями вопросы энергоснабжения.

Ранее в Европейском союзе утвердили позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта природного топлива из России с 1 января 2028 года. Запрет коснется закупок сжиженного природного и трубопроводного газа.