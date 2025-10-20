Совет ЕС хочет запретить импорт российской нефти в Европу

Совет ЕС хочет полностью запретить импорт газа из России с 2028 года

Совет Европейского союза утвердил позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта природного газа из России с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте законодательного органа.

Из документа следует, что запрет коснется закупок как сжиженного природного газа, так и трубопроводного. ЕС намерен полностью отказаться от российского сырья, запрет на покупку начнут вводить поэтапно.

«Энергетически независимая Европа — более безопасная и сильная Европа. Несмотря на наши усилия по отказу от российских нефти и газа в последние годы, они оказались недостаточными», — сказал член совета Ларс Аагард.

Теперь положение должен утвердить Европарламент. Председатель совета начнет переговоры, как только парламент сформулирует единогласную позицию по поводу российского топлива.

