Сербия выполнит ордер на арест украинского нациста Ярослава Гунько, если документ будет по линии Интерпола. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-премьер страны Александр Вулин на полях саммита БРИКС в Казани.

«Мы, конечно, подчинимся. Мы являемся частью Интерпола», — заявил он.

Вулин назвал разрушение Югославии и распад СССР местью за Вторую мировую войну. По его мнению, потомки нацистов стыдятся не злодеяний своих предков, а их поражения.

Генпрокуратура объявила Гунько (также известного под фамилией Хунка) в международный розыск в августе. По данным следствия, в 1944 году он вместе с сослуживцами по дивизии «Галичина» убил не менее 500 советских граждан в Гуте Пеняцкой (ныне это Золочевский район Львовской области). Жителей, в том числе евреев и поляков, расстреливали и сжигали заживо. Однако нацисту удалось бежать в Канаду.

В 2023 году, когда ему было уже 98, он появился в канадском парламенте во время визита в Оттаву Владимира Зеленского. Нациста встретили аплодисментами, после чего разразился громкий скандал, который привел к отставке спикера палаты Энтони Роты.