Вице-премьер Сербии Вулин назвал БРИКС надеждой человечества

БРИКС, можно сказать, стал надеждой человечества, потому что у государств появилась альтернатива ЕС. Таким мнением с RT поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он добавил, что совсем не удивится, если через пару лет появится «официальное решение граждан Сербии между Европейским союзом и БРИКС». По его словам, все больше сербов отмечают рост и влияние организации.

«Организация продемонстрировала „современный путь сотрудничества в регионах мира“, — сказал Вулин.

Ранее он сообщал, что власти Сербии остались довольны приобретением у России военной техники.