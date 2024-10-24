Вице-премьер Сербии Вулин назвал БРИКС надеждой человечества

БРИКС, можно сказать, стал надеждой человечества, потому что у государств появилась альтернатива ЕС. Таким мнением с RT поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Он добавил, что совсем не удивится, если через пару лет появится «официальное решение граждан Сербии между Европейским союзом и БРИКС». По его словам, все больше сербов отмечают рост и влияние организации.
«Организация продемонстрировала „современный путь сотрудничества в регионах мира“, — сказал Вулин.
Ранее он сообщал, что власти Сербии остались довольны приобретением у России военной техники.
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