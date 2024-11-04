Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что во время Второй мировой войны Югославию освободили преимущественно этнические украинцы. Его слова привела пресс-служба политика.

«Мне неизвестно, как посол Фергюсон посчитал число русских или украинцев в рядах Красной Армии. Но я точно знаю, что никто не считал количество пилотов валлийцев, ирландцев, шотландцев или англичан в бомбардировщиках, которые бомбили Сербию на Пасху 1944 года и убили несколько тысяч сербов. Также мы не считали принадлежность британских пилотов, вновь на Пасху наносивших удары по Сербии в 1999 году», — сказал он.

Вице-премьер сербского правительства опроверг заявление британского дипломата о том, что югославских партизан к борьбе с фашистскими оккупантами якобы подтолкнул переход Болгарии на сторону освободителей в 1944. Вулин подчеркнул, что смена стороны конфликта стала для болгар традицией.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о дружбе с Россией на русском языке.