Сербия купит у Франции истребители Rafale

Сербия и Франция подписали договор о покупке 12 самолетов Rafale за €2,7 млрд

Президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о покупке 12 истребителей Rafale в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в республику. Об этом сообщил телеканал BFM Business .

«Для нас большая весть — покупка Rafale. Договор подписан с полным вспомогательным логистическим пакетом, запасными частями и оборудованием», — заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что общая стоимость контракта — 2,7 миллиарда евро.

Предполагается, что к 2029 году Белград получит девять одноместных Rafale и три двухместных.

Вучич отметил, что подписанное соглашение является признаком стратегического умиротворения между Францией и Сербией.

Ранее некоторые балканские страны не стали продавать Чехии боеприпасы. Свой отказ в государствах объяснили тем, что это оружие могут отправить на Украину.