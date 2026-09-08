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    Сербии предрекли трудности вступления в ЕС

    Politico: похороны Младича могут осложнить путь Сербии к вступлению в ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Проведение похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича вновь вызвало вопросы о перспективах Сербии по вступлению в ЕС. Об этом сообщило издание Politico.

    В материале обратили внимание на масштаб прощания: проводить Младича пришли тысячи человек. При этом сербские власти заявили, что не участвовали в организации похорон.

    Одновременно Politico указало на присутствие государственных структур. Тело Младича доставили в Сербию на государственном самолете, а к кладбищу гроб сопровождали военнослужащие. Военный оркестр исполнил траурный марш.

    На церемонии также присутствовали представители руководства страны. Среди них издание назвало министра обороны Братислава Гашича и министра юстиции Ненада Вуича. На похоронах находился и сын президента Сербии Александра Вучича Данило.

    Отдельное внимание издание уделило участию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который провел отпевание. Politico также связало его с президентом Александром Вучичем.

    Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге. В понедельник его похоронили в Белграде.