Сербии предрекли трудности вступления в ЕС

Politico: похороны Младича могут осложнить путь Сербии к вступлению в ЕС

Проведение похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича вновь вызвало вопросы о перспективах Сербии по вступлению в ЕС. Об этом сообщило издание Politico .

В материале обратили внимание на масштаб прощания: проводить Младича пришли тысячи человек. При этом сербские власти заявили, что не участвовали в организации похорон.

Одновременно Politico указало на присутствие государственных структур. Тело Младича доставили в Сербию на государственном самолете, а к кладбищу гроб сопровождали военнослужащие. Военный оркестр исполнил траурный марш.

На церемонии также присутствовали представители руководства страны. Среди них издание назвало министра обороны Братислава Гашича и министра юстиции Ненада Вуича. На похоронах находился и сын президента Сербии Александра Вучича Данило.

Отдельное внимание издание уделило участию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который провел отпевание. Politico также связало его с президентом Александром Вучичем.

Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге. В понедельник его похоронили в Белграде.