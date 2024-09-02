Сенатор назвал оскорбительным предложение Тайваня «отобрать» у РФ Дальний Восток

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил заявление тайваньского президента Лая Циндэ о том, что Китаю следует «отобрать» российский Дальний Восток. Об этом он сообщил в беседе с Lenra.ru .

Сенатор подчеркнул, что Тайвань де-юре является частью Китая. Джабаров добавил, что тайваньские чиновники чувствуют свою безнаказанность, делая подобные заявления.

«Это даже оскорбительно, что он выдвигает такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность. Рано или поздно Тайвань обязательно станет частью Китая», — сказал сенатор.

Ранее президент Лая Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территорией, то он якобы должен также вернуть себе российский Дальний Восток. Речь идет о территориях, переданных Российской империи китайской династией Цин в XIX веке по Айгунскому договору.