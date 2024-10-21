Сенатор Климов: президент Молдавии Санду угрожает независимости страны
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что идеи президента Молдавии Майи Санду на выборах противоречат естеству ее народа. Об этом сообщил RT.
По мнению сенатора, действующий лидер страны угрожает независимости государства. Предложения Санду могут привести Молдавию «в очень жесткие объятия».
Климов предложил сравнить жизнь в России и странах Евросоюза. Молдаване, находящиеся на территории ЕС, подвергаются силовому воздействию со стороны западных спецслужб, добавил сенатор.
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