Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что идеи президента Молдавии Майи Санду на выборах противоречат естеству ее народа. Об этом сообщил RT .

По мнению сенатора, действующий лидер страны угрожает независимости государства. Предложения Санду могут привести Молдавию «в очень жесткие объятия».

Климов предложил сравнить жизнь в России и странах Евросоюза. Молдаване, находящиеся на территории ЕС, подвергаются силовому воздействию со стороны западных спецслужб, добавил сенатор.