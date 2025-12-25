Крупнейшая нефтяная компания Индии опять начала покупать нефть у России

Ведущая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd возобновила закупки нефти из России для своего предприятия в штате Гуджарат. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным журналистов, корпорация закупает сырье по сниженным ценам через поставщиков, которые не попали под ограничительные меры.

Reliance арендовала танкеры типа Aframax у фирмы RusExport и доставляет нефть на перерабатывающий завод мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, работающий на внутренний рынок. Это может частично восполнить сокращение закупок нефти из России, которое могло снизиться в декабре более чем в два раза.

При этом журналисты выяснили, что экспорт российской нефти в декабре достиг максимального значения с мая 2023 года. Агентство связало увеличение объемов сырья, доступного для вывоза, со снижением его внутренней переработки.

Ранее США стали снимать санкции с России. Семь юридических и двух физических лиц освободили от ограничительных мер.