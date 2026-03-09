Сенатор Грэм призвал Израиль тщательнее выбирать цели для ударов по Ирану

Военным Израиля необходимо отказаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Эпическая ярость». Такое заявление на своей странице в социальной сети X опубликовал американский сенатор Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что США признательны израильским союзникам за помощь по свержению иранского режима, но при этом необходимо подумать о будущем для простых жителей.

«Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для достижения этой цели», — написал Грэм.

Военные США и Израиля начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Целями бомбежек на территории Исламской Республики стали правительственные кварталы и военные объекты.

В понедельник, 9 марта, пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о поражении завода по производству ракетных двигателей и площадок для запуска баллистических снарядов, где шла подготовка для ударов по странам региона.