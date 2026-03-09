Сенатор Грэм призвал Израиль тщательнее выбирать цели для ударов по Ирану
Сенатор Грэм внезапно встал на защиту нефтяных комплексов Ирана от атак Израиля
Военным Израиля необходимо отказаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в рамках операции «Эпическая ярость». Такое заявление на своей странице в социальной сети X опубликовал американский сенатор Линдси Грэм.
Он подчеркнул, что США признательны израильским союзникам за помощь по свержению иранского режима, но при этом необходимо подумать о будущем для простых жителей.
«Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для достижения этой цели», — написал Грэм.
Военные США и Израиля начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Целями бомбежек на территории Исламской Республики стали правительственные кварталы и военные объекты.
В понедельник, 9 марта, пресс-служба Армии обороны Израиля объявила о поражении завода по производству ракетных двигателей и площадок для запуска баллистических снарядов, где шла подготовка для ударов по странам региона.