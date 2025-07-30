Американский сенатор обратился к России с угрозами

Россия научилась обходить санкции, поэтому президент США Дональд Трамп решил изменить правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* в соцсети Х.

«Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», — написал политик.

По словам Грэма*, большинство конгрессменов в сенате готовы поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.

Он предложил российским властям заранее обсудить с партнерами возможные последствия и узнать у них, готовы ли «они платить за нефть такой ценой».

Накануне Трамп заявил, что с 1 августа США введут импортные пошлины в 25% на товары из Индии. Он объяснил свое решение военно-энергетическим сотрудничеством страны с Россией.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.