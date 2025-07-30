Американский сенатор обратился к России с угрозами
Сенатор Грэм: Россия научилась обходить санкции, но Трамп изменит правила игры
Россия научилась обходить санкции, поэтому президент США Дональд Трамп решил изменить правила игры своим ультиматумом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* в соцсети Х.
«Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, и ты научилась с ними жить. Похоже, ты не понимаешь, что президент Трамп собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», — написал политик.
По словам Грэма*, большинство конгрессменов в сенате готовы поддержать инициативу американского лидера о введении новых мер против России.
Он предложил российским властям заранее обсудить с партнерами возможные последствия и узнать у них, готовы ли «они платить за нефть такой ценой».
Накануне Трамп заявил, что с 1 августа США введут импортные пошлины в 25% на товары из Индии. Он объяснил свое решение военно-энергетическим сотрудничеством страны с Россией.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.