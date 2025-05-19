Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление Минобороны Финляндии о том, что оно направит 90 миллионов евро от замороженных российских активов на запокупку оружия для Украины. Об этом написал RT .

Джабаров считает, что нынешнее руководство Финляндии потеряло разум.

«Страна, которая сначала получила независимость от Ленина, потом ей вернули независимость после разгрома во Второй мировой войне», — сказал он.

На его взгляд, финский народ должен разобраться, кто ими правит, и в будущем выбирать более достойных лидеров государства.