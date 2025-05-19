Сенатор Джабаров заявил, что власть в Финляндии «потеряла разум»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление Минобороны Финляндии о том, что оно направит 90 миллионов евро от замороженных российских активов на запокупку оружия для Украины. Об этом написал RT.
Джабаров считает, что нынешнее руководство Финляндии потеряло разум.
«Страна, которая сначала получила независимость от Ленина, потом ей вернули независимость после разгрома во Второй мировой войне», — сказал он.
На его взгляд, финский народ должен разобраться, кто ими правит, и в будущем выбирать более достойных лидеров государства.
Зеленский допустил подписание меморандума с Россией
Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Подмосковье
Захарова высмеяла оговорку украинской ведущей про Путина
«Я не против». Трамп — о словах Путина в адрес первой леди США
Подмосковье передало областную усадьбу «Грачевка» в собственность Москвы
В Испании стали искать добровольцев, готовых 4 года пить вино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте