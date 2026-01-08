Сенат США проголосовал за ограничение военных действий Трампа против Венесуэлы

Сенат конгресса США проголосовал за продолжение работы над ожидаемой резолюцией. Документ запретит администрации президента Дональда Трампа без согласования применять военную силу против Венесуэлы. Об этом сообщили на сайте сената.

Принятие резолюции инициировали демократы и республиканцы. Свои голоса за ограничения отдали 52 сенатора, 47 проголосовали против. Конституция США дает право объявлять войну только конгрессу. Президент обязан уведомлять законодателей о начале военных операций.

США 3 января 2026 года провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». Она началась с мощных авиаударов и, вероятно, ракетных обстрелов. Трамп заявил, что Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами, а не с Венесуэлой.