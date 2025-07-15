Сенат США приостановил рассмотрение проекта о введении новых санкций против России

Сенат США отложил продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России после заявлений президента Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на страну. Об этом на слушаниях заявил лидер республиканского большинства Джон Тьюн, его слова привела газета Politico .

По его словам, глава государства прямо сейчас намерен самостоятельно применить направленные против России меры.

«Но если Трамп решит, что принятие законопроекта принесет дополнительную пользу для усиления рычагов влияния на Россию, то сенат будет готов заняться этим вопросом», — сказал он.

Лидер республиканского большинства отметил, что сенат планирует координироваться с палатой представителей и Белым домом, чтобы мгновенно быть готовым к действиям.

Днем ранее Трамп заявил о своем недовольстве Россией по вопросу урегулирования украинского кризиса. Президент отмечал, что если в течение 50 дней конфликт не разрешится, то он готов ввести новые «жесткие» вторичные пошлины.