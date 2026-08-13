Сенат США потребовал от Белого дома объяснений отсутствия санкций против России

Сенаторы-демократы Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен потребовали от администрации американского лидера Дональда Трампа объяснить, почему США не вводят новые санкции против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо в Белый дом.

Сенаторы направили запрос госсекретарю Марко Рубио и главе Минфина Скотту Бессенту с требованием объяснить, почему правительство приостановило введение ограничений против компаний, которые оказывают помощь России.

В письме процитировали слова Бессента, который заявлял, что Белый дом дождется итогов переговоров по Украине, прежде чем возобновлять некоторые санкции. Сенаторы напомнили, как ранее США вводили ограничения против Ирана и Кубы во время диалога с ними.

Ранее сенат США поддержал закон о введении новых антироссийских санкций. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан заявил, что эти ограничения обернутся против самих Штатов.