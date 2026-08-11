Сенат США поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций. Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан заявил РИА «Новости» , что эти ограничения в случае их принятия обернутся против самих Соединенных Штатов.

«Применение двойных стандартов, а также использование методов принуждения и давления в конечном счете обернется против тех, кто к ним прибегает», — сказал китайский дипломат.

В посольстве КНР в Вашингтоне добавили, что Пекин примет необходимые меры, чтобы защитить свои компании и граждан, если закон будет принят. В документе предусмотрены стопроцентные пошлины против покупателей российских энергоносителей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала принятие американским сенатом законопроекта о новых санкциях против России. Она заявила, что необходимо перекрыть все источники дохода для российского государства, истощить его. Пользователи соцсетей подняли ее на смех. Один из читателей назвал ее крайне некомпетентной лицемеркой и лгуньей.