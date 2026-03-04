Хегсет допустил продление операции против Ирана до восьми недель

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет допустил продление военной операции против Ирана до восьми недель. На брифинге в Пентагоне он заявил, что сроки кампании могут варьироваться в зависимости от поставленных задач.

«Сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три», — сказал Хегсет.

По словам главы ведомства, темпы и динамику действий определяет американское руководство исходя из целей, которые ставит президент США Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома говорил, что при необходимости удары по Ирану могут продолжаться около четырех–пяти недель.

Хегсет также сообщил, что американская подводная лодка в Индийском океане потопила иранский военный корабль торпедой.