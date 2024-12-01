В Казахстане съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова* отпустили после задержания. Об этом сообщило издание Hook.
Сотрудников СМИ выпустили из ГУВД города Нукус после беседы. Сейчас все они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент.
Правоохранители изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.
О задержании Пивоварова* и его съемочной группы стало известно 1 декабря. На журналиста написали заявление. Полиция настояла на проверке смартфонов, Пивоварова* поместили в отдельный кабинет.
* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Массовая авария произошла на северо-востоке Москвы. Один человек пострадал
Активисты из Домодедова победили на региональном конкурсе «Волонтер года»
Украина похвасталась невидимыми для БПЛА военными катерами
Казахстан отказался соблюдать антироссийские санкции Запада
Съемочную группу Пивоварова отпустили после беседы в ГУВД
Захарова обвинила хозяев Украины в предательстве Зеленского
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте