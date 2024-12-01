Съемочную группу Пивоварова отпустили после беседы в ГУВД

В Казахстане съемочную группу журналиста Алексея Пивоварова* отпустили после задержания. Об этом сообщило издание Hook .

Сотрудников СМИ выпустили из ГУВД города Нукус после беседы. Сейчас все они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент.

Правоохранители изъяли весь отснятый материал о Каракалпакстане.

О задержании Пивоварова* и его съемочной группы стало известно 1 декабря. На журналиста написали заявление. Полиция настояла на проверке смартфонов, Пивоварова* поместили в отдельный кабинет.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.