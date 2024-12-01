Пивоварова задержали в Узбекистане

Журналиста Пивоварова со съемочной группой задержали в Узбекистане

В Узбекистане задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов съемочной группы. Об этом сообщило издание Hook .

По его данным, правоохранители задержали журналистов в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* подали заявление.

Задержанных доставили в ГУВД Нукуса. Полицейские настаивают на проверке смартфонов и отказываются раскрыть причины задержания. Пивоваров* находится в отдельном кабинете.

Ранее в Москве арестовали директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.