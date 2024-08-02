Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Семья гражданина США Марка Фогела, который отбывает в России наказание за контрабанду наркотиков, обвинила власти родной страны в безразличии и двойных стандартах на фоне отсутствия имени мужчины в списке обмена заключенными. Заявление представителей семьи заключенного привел ТАСС.

«Непостижимо понять, что добившееся освобождения других американцев и даже иностранцев правительство США отказалось сделать для Марка Фогела то же самое», — заявили родственники фигуранта.

Они добавили, что их удивляет безразличие и несправедливость со стороны американских властей. Семья Фогела подчеркнула, что он не имеет могущественных покровителей, не знаменит и не богат, поэтому США не попытались побороться за его возвращение на родину.

Днем ранее Россия в ходе обмена вернула на родину восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения в ряде стран НАТО.

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