Семья блогеров в Астане собирала деньги на лечение сына, а спустила все на себя

В межрайонном суде Астаны продолжается слушание уголовного дела супругов Даулета и Толкын Тотакановых. В суде прокурор потребовал для них по семь лет тюрьмы, сообщило издание Orda.kz .

По версии обвинения, Даулет и Толкын Тотакановы создали фальшивые аккаунты в соцсетях от имени своего сына Алишера. У мальчика серьезные заболевания, и родители объявили сбор средств на лечение в Турции.

Следствие утверждает, что они собрали 1,5 миллиарда тенге, но потратили эти деньги на личные нужды. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Гособвинитель Акторе Бериков попросил суд признать обоих подсудимых виновными по всем статьям обвинения и приговорить их к лишению свободы.

Прокурор предложил дать Толкын Тотакановой семь лет тюрьмы, десятилетний запрет на благотворительную деятельность, связанную со сбором средств, и конфисковать имущество. Однако, учитывая наличие малолетнего ребенка, он попросил отсрочить исполнение наказания на два года.

Для Даулета Тотаканова прокурор запросил аналогичное наказание. Он также предложил изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и арестовать его прямо в зале суда.

