Семьи сотрудников посольства России покинули Израиль

Членов семей практически всех российских дипломатов вывезли из Израиля и отправили на родину. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы отправили практически всех супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений <…> вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет», — поделился он.

Кроме того, российское диппредставительство рассматривает возможность вывезти в «безопасное место» и сотрудников посольства в Тель-Авиве.

Накануне в Москву из Баку вылетели артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и члены семей сотрудников российских загранучреждений в Иране. На борту было 142 человека, среди которых 34 — дети, а также восемь домашних животных.