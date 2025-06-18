Семьи сотрудников посольства России покинули Израиль

Членов семей практически всех российских дипломатов вывезли из Израиля и отправили на родину. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«Мы отправили практически всех супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений <…> вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет», — поделился он.
Кроме того, российское диппредставительство рассматривает возможность вывезти в «безопасное место» и сотрудников посольства в Тель-Авиве.