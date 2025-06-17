Артисты Большого симфонического оркестра вылетели в Москву после эвакуации из Ирана

Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и члены семей сотрудников российских загранучреждений в Иране вылетели в Москву из Баку. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Азербайджане.

«Находившаяся на территории Ирана группа граждан России, члены семей сотрудников российских загранучреждений в Иране и артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского благополучно вылетели из Баку в Москву. Прибытие ожидается в ближайшие минуты», — заявили в дипломатическом представительстве.

Всего на борту находятся142 человека, среди них 34 ребенка, а также восемь домашних животных.

«Благодарим за оказанное содействие азербайджанских партнеров», — добавили в посольстве.

В минувшую субботу, 14 июня, съемочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали из Ирана. Участники за несколько часов собрали свои вещи и покинули площадку.