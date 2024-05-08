Семь украинцев пытались сбежать в Венгрию по реке Тисе | 360°

08 мая 2024, 14:52
Семь украинцев пытались сбежать в Венгрию по реке Тисе
Украинские силовики задержали 7 мужчин, пытавших сбежать в Венгрию по Тисе
Сотрудники Западного управления Госпогранслужбы Украины задержали семерых мужчин, которые на лодке пытались перебраться в Венгрию по реке Тиса. Об этом сообщило управление в Facebook*.
В ведомстве пояснили, что украинцам пообещали помочь пересечь границу по реке. Однако, увидев пограничников, они попытались бежать. Силовики вскоре задержали беглецов.
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Среди них были жители Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. В ходе допроса выяснилось, что мужчины познакомились с посредниками по интернету. С них требовали до 7,5 тысячи долларов за услуги по переправе в Венгрию.
Украинские силовики составили протоколы об административном нарушении по статье о попытке незаконного пересечения границы.
Ранее в реке на границе с Румынией украинские пограничники нашли тела шестерых утопленников.
*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Венгрия
Украина
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