Семь украинцев пытались сбежать в Венгрию по реке Тисе | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:52 Семь украинцев пытались сбежать в Венгрию по реке Тисе Украинские силовики задержали 7 мужчин, пытавших сбежать в Венгрию по Тисе Attila Volgyi / Global Look Press

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Сотрудники Западного управления Госпогранслужбы Украины задержали семерых мужчин, которые на лодке пытались перебраться в Венгрию по реке Тиса. Об этом сообщило управление в Facebook*.

В ведомстве пояснили, что украинцам пообещали помочь пересечь границу по реке. Однако, увидев пограничников, они попытались бежать. Силовики вскоре задержали беглецов.

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Среди них были жители Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. В ходе допроса выяснилось, что мужчины познакомились с посредниками по интернету. С них требовали до 7,5 тысячи долларов за услуги по переправе в Венгрию.

Украинские силовики составили протоколы об административном нарушении по статье о попытке незаконного пересечения границы.

Ранее в реке на границе с Румынией украинские пограничники нашли тела шестерых утопленников.

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