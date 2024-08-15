Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года

Фото: РИА «Новости»

В Академический рейтинг университетов мира 2024 года вошли семь российских высших учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.

Конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только в первой сотне вузов, после чего идет разделение на группы по 100 мест без присваивания конкретного места, с ранжированием по алфавиту.

В рейтинг вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700),  Московский физико-технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский государственный университет (группа 101-150).

В 2023 году в аналогичный рейтинг попали девять вузов. В обновленном исследовании не оказалось Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Ранее стало известно, что медицинским вузам России добавят бюджетных мест.

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