Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года

В Академический рейтинг университетов мира 2024 года вошли семь российских высших учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy .

Конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только в первой сотне вузов, после чего идет разделение на группы по 100 мест без присваивания конкретного места, с ранжированием по алфавиту.

В рейтинг вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский государственный университет (группа 101-150).

В 2023 году в аналогичный рейтинг попали девять вузов. В обновленном исследовании не оказалось Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Ранее стало известно, что медицинским вузам России добавят бюджетных мест.