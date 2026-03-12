Семь человек пострадали при обрушении эстакады на заводе в Иркутске

РЕН ТВ: на заводе в Иркутске рухнула эстакада, пострадали семеро

Семь человек пострадали на заводе в Иркутске в результате обрушения эстакады, вызванного порывом авиационного двигателя. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным журналистов, ЧП произошло на иркутском авиастроительном предприятии. Четырех его сотрудников госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Троим помощь оказали на месте. Обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее рабочий погиб в Тульской области из-за обрушения крыши на предприятии по производству металлоконструкций. Также в результате происшествия один рабочий получил травмы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Узловская межрайонная прокуратура взяла разбирательство под контроль. Правоохранители выяснили, что крыша упала из-за накопившегося снега.