Семь человек погибли при сходе лавины в Непале

Лавина накрыла группу альпинистов в Непале, погибли семь человек

Группу из 15 альпинистов в долине Ролвалинг округа Долакха в Непале накрыла лавина. Погибли семь человек, сообщила газета The Kathmandu Post.

По данным издания, после схода лавины пострадали четыре альпиниста, еще четверо пропали без вести. Среди погибших — три гражданина США, один канадец, один итальянец и два жителя Непала.

Сход лавины произошел, когда базовый лагерь с альпинистами находился на Ялунг Р на вершине 5630 метров. Они готовились к восхождению на вершину Долма Кханг.

Спасатели вели поисковые работы до наступления темноты. Во вторник утром их планируют продолжить.

Пять российских альпинистов застряли на вершине Манаслу в Непале. При спуске у них возникли трудности, когда начались снегопад и сильный ветер. Группа запросила помощи у местных спасателей.