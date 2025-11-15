Семь человек погибли, 27 пострадали при взрыве в полицейском участке в Индии

Взрыв прогремел в полицейском участке в Индии, погибли как минимум семь человек. Подробности сообщил телеканал NDTV .

ЧП произошло в городе Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии.

«Семь человек погибли и 27 пострадали в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в полицейском участке в Джамму и Кашмире вечером в пятницу. Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии», — сообщил телеканал.

По данным NDTV, от взрыва в основном погибли полицейские и сотрудники судебно-медицинской экспертизы. Также погибли два чиновника из администрации города Сринагар.

В октябре в Индии произошел курьезный случай с вертолетом президента. Воздушное судно провалилось в недавно уложенный асфальт в штате Керала. Вертолет завяз в асфальте на стадионе «Прамадам».