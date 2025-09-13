Селфи зумеров на фоне горящего здания правительства Непала собрало 300 тысяч лайков
Селфи непальских школьников и студентов на фоне горящего правительственного здания набрало огромную популярность в соцсетях. Всего за 48 часов снимок собрал около 300 тысяч лайков.
Митингующие подожгли дворец Сингха Дурбар в Катманду во время протеста против коррупции и блокировки социальных сетей. В здании располагаются различные министерства и ведомства правительства.
Протестные акции вспыхнули после того, как власти заблокировали 4 сентября в стране 26 онлайн-площадок: YouTube, Instagram, Twitter, Reddit, WhatsApp и LinkedIn и другие.
Многие непальцы начали обсуждать будущее государства в чатах популярной у геймеров платформы Discord.
С помощью нее граждане проводят цифровую версию национального съезда и пытаются сымитировать «мини-выборы».
Чаты стали настолько важными в политической жизни страны, что их показывают на телевидении и новостных сайтах.
По данным газеты The New York Times, в Discord регулярно спорят о будущем Непала порядка 140 тысяч граждан.