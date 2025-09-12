Десятки тысяч непальцев устроили мини-выборы в Discord
NYT: в Непале 140 тысяч человек начали обсуждать будущее страны в Discord
Платформа Discord, популярная у геймеров, превратилась в Непале в виртуальный аналог парламента. С помощью сервиса граждане проводят цифровую версию национального съезда, сообщила газета The New York Times.
Чаты непальцев в Discord оказались настолько важны, что их обсуждают по национальному телевидению и транслируют в прямом эфире на новостных сайтах.
Администраторы этих обсуждений являются «активистами поколения Z», которые возглавляли волну протестов в стране, добавило издание.
«Цель была в том, чтобы сымитировать своего рода мини-выборы», — рассказал модератор канала Шасвот Ламичхане.
По данным газеты, для обсуждения будущего Непала в виртуальном чате Discord регулярно встречаются более 100 тысяч граждан.
Ранее нанесенный инфраструктуре республики ущерб оценили в 1,4 миллиарда долларов. В результате массовых протестов в Непале пострадали здания, а также исторические документы и материалы.
В Министерстве градостроительной деятельности республики ситуацию сравнили с последствиями землетрясения.