Секс на плавучем буе в Таиланде обернулся для туриста из Дании арестом

Турист из Дании занялся сексом со знакомой на глазах у отдыхающих и попал под арест. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Путешественник и таиландка устроили половой акт на пляже Джомтьен в Паттайе. Парочку заметил 27-летний мужчина, который собирал моллюсков.

Он обратился в полицию и сообщил о голом мужчине и женщине, которая своими стонами привлекла внимание общественности. Пару сняли на видео, материал предоставили правоохранителям.

Полицейские арестовали иностранца — тот отказался давать показания. Его партнерша назвала произошедшее мимолетным увлечением. Пару обвинили в непристойном поведении.

Ранее жительница Москва попала в реанимацию из-за афродизиака, привезенного из Таиланда.