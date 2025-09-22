«Секретным оружием» КНДР назвали обновленную ракету «Хвасон-20»

Заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о новом секретном оружии, вероятно, связаны с обновленной межконтинентальной баллистической ракетой с твердотопливным двигателем гиперзвуковой ракеты «Хвасон-20». Об этом в комментарии южнокорейскому агентству News 1 заявил генеральный секретарь Форума по оборонной безопасности Ум Хе Сик.

Он напомнил, что лидер соседней страны объявил о создании оружия в ходе выступления Верховного народного собрания, посвященного подготовке празднованию 80-й годовщины основания Трудовой партии Северной Кореи.

«Ким Чен Ын участвовал в процессе разработки всех видов вооружений, поэтому его заявление может означать, что существующая система достигла определенного уровня», — заявил Ум Хе Сик, пояснив, что речь в данном случае идет о разработке ракеты «Хвасон-20».

Он допустил, что новое оружие вместе с установкой представят 10 октября во время военного парада в Пхеньяне, посвященного годовщине основания Трудовой партии.

«Системы вооружений, такие как межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки, также являются кандидатами на роль „секретного оружия“», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что вариантов, какой вид вооружения разработали в КНДР, очень немного.

Научный сотрудник института национальной стратегии Ким Дэ Ен допустил, что власти КНДР используют выражение «секретное оружие» для вызова паники у окружающих стран.

«Они называют „секретным оружием“ беспилотники и гиперзвуковые ракеты. Вместо того, чтобы разрабатывать новые виды вооружений, власть пытается скрыть свои провалы при помощи заявлений о „секретности“», — пояснил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о получении нового «секретного оружия» в понедельник, 22 сентября. Он подчеркнул, что работы по его разработке провели по программе увеличения оборонного потенциала страны.