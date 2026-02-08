Секретный план Сеула. Южная Корея хочет обойти санкции ради контакта с Россией

Россия подтвердила готовность к переговорам с Южной Кореей по использованию СМП

Россия и Южная Корея могут возобновить диалог об использовании Северного морского пути (СМП). О готовности Москвы к конструктивному обсуждению этого вопроса сообщил РИА «Новости» российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

По его словам, начало практической работы теперь зависит только от желания южнокорейской стороны развивать этот маршрут.

В Южной Корее уже намечены конкретные сроки: Министерство океанов и рыболовства республики планирует подготовить все документы для переговоров с Россией в первой половине 2026 года.

Главная цель Сеула — запустить в сентябре первый тестовый контейнеровоз по маршруту Пусан — Роттердам через Арктику. Исполняющий обязанности министра океанов и рыболовства Ким Сон Бом 5 января констатировал, что для прохода судов по СМП необходимы официальные разрешения от Москвы и тесное сотрудничество в вопросах безопасности и ледокольной проводки.

Основной сложностью остаются международные санкции против России, в которых участвует Южная Корея. Ким Сон Бом на той же конференции подтвердил, что его ведомство сейчас ищет способы совместить санкционный режим с арктическим проектом.

«Поскольку наша страна также участвует в санкциях против России, мы найдем способ согласовать эти два аспекта», — заявил чиновник.

Чтобы привлечь компании к маршруту, правительство Кореи готово частично оплачивать высокую страховку и предлагать другие льготы. В марте власти представят черновой план стратегии развития «Морской столицы» в Пусане, которая станет южнокорейской базой для освоения Севморпути.

В конце января 2026 года США подняли пошлины для Южной Кореи.