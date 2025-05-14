Секретные военные базы США времен холодной войны нашли в Гренландии

Прошлой весной ученые НАСА обнаружили в Гренландии заброшенную американскую военную базу Кэмп-Сенчури. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

В то время под арктическим льдом американские военные построили сеть пусковых установок для баллистических ракет средней дальности. Однако от проекта быстро пришлось отказаться, когда стало ясно, что гренландский лед недостаточно прочен.

За 58 лет, что объект не использовался, толщина льда над ним достигла 30 метров. При этом о его существовании почти никто не знал, а Дания негодовала, поскольку ранее объявила себя безъядерной зоной.

«Это не просто реликт и памятник безрассудству холодной войны. Кэмп-Сенчури напоминает нам о том, что Соединенные Штаты издавна присутствуют на датской территории в Гренландии, и это присутствие порой становится весьма неоднозначным», — пишут авторы статьи.

Всего, по их данным, США держали в Гренландии до 17 военных баз общей численностью около 10 тысяч человек.

Ранее та же газета писала, что американские военные активизировали сбор разведданных об острове.