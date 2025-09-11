Секретная служба США не комментировала возможное усиление охраны Трампа

Секретная служба США заявила, что пока не комментирует возможное повышение уровня охраны президента Дональда Трампа после убийства активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Секретная служба пока не может предоставить обновленную информацию об изменениях в мерах безопасности, которые могут принять в отношении Трампа», — отметили в сообщении.

Директор ФБР Кэш Патель ранее заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Сейчас мужчина, имя которого не называлось, находится под стражей.

Сотрудники спецслужб активно ищут всех, кто может обладать какая-либо информацией, связанной со стрельбой в университетском кампусе. Рассматривается версия, что к убийству Кирка мог быть причастен второй человек.

Основателя Turning Point застрелили на глазах у присутствующих на мероприятии в университете в штате Юта. Кирка доставили в больницу с тяжелым ранением в шею. Впоследствии он умер.