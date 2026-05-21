Секретарь Совбеза Белоруссии обвинил Литву в открытии неба для дронов ВСУ

Руководство Литвы самостоятельно открыло воздушное пространство для украинских беспилотников, чтобы объявить, что угроза идет со стороны России и Белоруссии. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что Литва как член Евросоюза и НАТО должна иметь достаточный уровень защиты, который по какой-то причине не защищает ее от беспилотников.

«Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Белоруссию в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза», — заявил Вольфович.

Он добавил, что таким образом власти Литвы пугают простых граждан, пока сами прячутся по подвалам и бомбоубежищам.

«Посмотрите, какие довольные и счастливые лица на тех фотографиях, которые они сами и публикуют. Это какой-то пиар и какое-то, наверное, безумие», — подчеркнул Вольфович.

В минувшую среду, 20 мая, армия Литвы объявила воздушную тревогу в Вильнюсе. Спецслужбы перевели президента и премьер-министра республики в бомбоубежище. Также в подвалы спустились депутаты сейма.

Генерал сухопутных сил литовской армии Нериюс Станкявичюс заявил, что причиной сигнала стало сообщение о беспилотниках, которое передали белорусские военные и подтвердили данные радаров. Он добавил, что такое же предупреждение получили власти Латвии.