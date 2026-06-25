Сейсмолог Рябинкин допустил, что на разбор завалов после землетрясения в Венесуэле уйдут недели

В Венесуэле произошло землетрясение, которое стало самым сильным в стране с 1900 года. Два мощных подземных толчка с магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались один за другим. По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 ранены. Ситуацию прокомментировал сейсмолог Константин Рябинкин, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, землетрясение произошло из-за движения тектонических плит. Он отметил, что произошедшее — это редкий тип стихийного бедствия, который может иметь очень высокий разрушительный эффект.

«В случае с Венесуэлой произошло достаточно редкое событие — двойное землетрясение», — отметил эксперт.

Сейсмолог допустил, что разбирать завалы и искать пострадавших будут еще многие дни или даже недели.